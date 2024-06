René Weiler herinnert Anderlecht er fijntjes aan dat hij een prijzenpakker is en beëindigt lange droogte met geniale zet

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een coach die een lange droogte kan beëindigen, zo iemand kan Anderlecht gebruiken. René Weiler - uitgerekend hij - bewijst elders dat hij dat wel onder de knie heeft.

Toen Weiler in 2017 Anderlecht kampioen maakte, werd hij op niet al te veel superlatieven getrakteerd, vanwege het onaantrekkelijke voetbal. Dat is voorlopig wel de laatste prijs die Anderlecht kon pakken. Dit seizoen werd even aan een Weiler-scenario gedacht, maar onder Riemer eindigde paars-wit als derde.

Ondertussen is Weiler in zijn thuisland beland bij FC Servette. In de voorronde van de Champions League ondervond RC Genk al dat hij daar een degelijk elftal had neergezet. Servette wacht nochtans ook al lang op een trofee, al veel langer dan Anderlecht. De laatste prijs voor de Zwitserse ploeg dateerde van 2001.

Weiler à la Van Gaal

Tot het gisteren de Zwitserse bekerfinale speelde tegen Lugano. Na 120 minuten stond het nog steeds 0-0. Vlak voor de strafschoppen eraan kwamen pokerde Weiler: hij haalde zijn doelman Jérémy Frick naar de kant en zette Joël Mall onder de lat voor de penalty's. Een zet die de 50-jarige trainer zich lang niet zou beklagen.

Mall ontpopte zich tot de grote held en stopte drie elfmeters, Servette won de strafschoppenreeks met 9-8. Feest dus voor Weiler in Genève. Hij is dus niet aan zijn proefstuk toe, bewijzen de titel en Supercup die hij veroverde met Anderlecht (2017) en de titel die hij behaalde met het Egyptische Al-Ahly in 2020.

Na Anderlecht niet gestopt met prijzen pakken

René Weiler is in zijn trainersloopbaan nu dus toe aan zijn vierde prijs op het hoogste niveau. Hij werd daarnaast ook al eens kampioen in de Zwitserse tweede klasse.