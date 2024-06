Hoe Eden Hazard is uitgegroeid tot een absolute legende: zijn vader pakt uit met een veelzeggende anekdote

Jammer dat zijn carrière erop zit, maar we blijven genieten van de mooie momenten die Eden Hazard het Belgische voetbal geschonken heeft. Met zijn 126 caps is hij zeker één van de legenden uit de geschiedenis van de nationale ploeg.

Uiteraard wordt niets zomaar in je schoot geworpen, zelfs niet voor de speelvogel Eden Hazard. Hoe komt het dan eigenlijk dat hij is kunnen uitgroeien tot zo'n vedette? Zijn vader Thierry Hazard doet bij de RTBF een anekdote uit de doeken die het ons wel een stukje beter kan doen begrijpen. Hij gaat terug naar de jeugd van Eden.

De anekdote begint in de familietuin in Braine-le-Comte. "Dat is waar Eden naartoe ging toen hij op 5-jarige leeftijd zijn peetvader kleine kinderen zag trainen. Zijn peetvader vertelde ons: "Oh, hij is goed. Je moet hem laten voetballen". Zo is het begonnen." Wijze raad van de man in kwestie, dat moet wel gezegd.

Met jonge Eden Hazard van Braine naar Tubeke

Toen de jonge Eden ging voetballen bij Braine, stond iedereen al snel versteld van zijn talent. "Op een gegeven moment zeiden zijn trainers: het gaat te snel voor ons, we kunnen hem niets meer leren. Daarna kreeg ik de kans om met Eden, Thorgan en Kylian naar Tubeke te gaan, daar verliep het iets meer gestructureerd."

En de rest is geschiedenis. Eden Hazard ontpopte zich tot een absolute smaakmaker bij Lille, Chelsea en de Rode Duivels, vooraleer op zijn 32ste de voetbalschoenen aan de haak te hangen. Bij alles wat hij kon presteren, heeft Eden steeds vastgehouden aan dat ene principe waar hij mee in het leven staat, beseft Thierry.

Eden Hazard is zichzelf trouw gebleven

"Bij Eden was het vooral: ik wil plezier beleven en ik geef ook plezier terug", omschrijft vader Hazard de instelling van zijn zoon. Het heeft hem alleszins veel opgebracht.