'Club Brugge troeft Fiorentina, Atalanta en anderen af met bod van 6,5 miljoen euro voor spits'

Club Brugge wil zich gaan versterken deze zomer. Dat gaan ze doen met heel wat verschillende spelers. Nu mikken ze ook op een nieuwe aanvaller uit Mali.

Club Brugge mikt op Camara. Het is een bericht dat we vandaag al eens schreven over Ilay Camara van Standard, maar hij is niet eens de enige Camara die mogelijk naar Jan Breydel zou kunnen komen.

Blauw-zwart heeft namelijk ook interesse in Amady Camara. Die speelt momenteel bij Sturm Graz en kwam dit seizoen dus al in actie tegen Club Brugge. Mogelijk is hij ook toen al opgevallen aan de scouts van Club Brugge.

Le Club Bruges a fait une offre de 6,5 M€ pour Amady Camara, jeune international malien de 19 ans.



Suivi aussi par la Fiorentina, l’Atalanta, Midtjylland et le Genoa, il pourrait franchir un cap cet été.



Le Club Bruges a fait une offre de 6,5 M€ pour Amady Camara, jeune international malien de 19 ans.

Suivi aussi par la Fiorentina, l'Atalanta, Midtjylland et le Genoa, il pourrait franchir un cap cet été.

Zo zou Club Brugge ondertussen zelfs al een bod hebben uitgebracht van liefst 6,5 miljoen euro, weet AfricaFoot te melden. Daarmee willen ze heel wat andere ploegen aftroeven.

Ferm bod van Club Brugge

Ook Fiorentina, Atalanta, Midtjylland en Genoa zijn bij de geïnteresseerde clubs voor Amady Camara, die een marktwaarde heeft van twee miljoen euro op Transfermarkt.

Dit seizoen was hij goed voor dertien wedstrijden bij Sturm Graz, waardoor hij op negentienjarige leeftijd nu al van belang is voor zijn team.