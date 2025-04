Kempense derby moet dit weekend voor vuurwerk zorgen en kan mogelijks de titelstrijd beslissen

Zaterdagavond staat de Kempense derby tussen VC Houtvenne en Berg en Dal op het programma. Voor Houtvenne is het een must om te winnen willen ze de titelkansen niet wegsmijten.

Jarno Molenberghs, flankspeler bij Berg en Dal, kijkt uit naar de wedstrijd. Molenberghs speelde zelf nooit voor Houtvenne, maar heeft wel een speciale band met de club.

"In 2017 maakte ik de overstap naar Oosterzonen dat toen van de accommodatie van Houtvenne gebruikmaakte”, legt Molenberghs in De Gazet van Antwerpen uit. "Het is een vertrouwde omgeving en allicht ken ik er nog heel wat medewerkers."

De ervaren Molenberghs weet dat de druk bij Houtvenne hoog is. "Veel teams moeten nu punten pakken, ook Houtvenne. Die druk werkt in ons voordeel, want bij ons is het behoud al zeker."

Ondanks zijn 35 jaar is Molenberghs nog steeds gemotiveerd om te spelen. Al zat hij afgelopen weekend wel op de bank.

“Ik zie soms spelers met geboortedatum 2006 op het wedstrijdblad verschijnen of zelfs nog jonger. Ik ga er wel van uit dat ik tegen Houtvenne gewoon in de basis zal staan."