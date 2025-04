Barcelona laat geen spaander heel van Borussia Dortmund - en wat deed PSG tegen Club-doder Aston Villa?

In de Champions League stonden op woensdag de volgende twee kwartfinales op het programma. Zonder Club Brugge jammer genoeg, maar wel nog met Aston Villa. Zij mochten op bezoek bij PSG in Parijs en er was ook Barcelona - Borussia Dortmund.

PSG nam het in eigen huis op tegen Aston Villa in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League. De Parijzenaars schakelden in de vorige ronde Liverpool verrassend uit, terwijl Aston Villa won van Club Brugge.

PSG haalde het in eigen huis met 3-1 van Aston Villa. Rogers maakte er voor de rust nochtans 0-1 voor The Villans. Doué maakte er dan weer heel erg snel 1-1 van, ook meteen de ruststand.

Na de koffie deed Kvaratskhelia de match helemaal omdraaien, in de slotminuut maakte Nuno Mendes er nog 3-1 van. Op die manier hebben de Parijzenaars een goede uitgangspositie.

Barcelona maakt brandhout van Dortmund

In de andere wedstrijd was het Barcelona die geen enkele moeite had met Borussia Dortmund. Raphinha maakte er in de eerste helft al 1-0 van, na de koffie werd het een pijnlijke avond voor de bezoekers.

Lewandowski kopte van dichtbij de 2-0 tegen de touwen, daarna kon hij met een schot ook nog eens de 3-0 maken. En ook Lamine Yamal wist nog zijn doelpuntje mee te pikken, waardoor de Catalanen nu al zo goed als zeker zijn van de halve finales.