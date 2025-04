'Anderlecht wil Chelsea en Lyon de loef afsteken voor Afrikaanse topschutter'

RSC Anderlecht wil zich deze zomer volop gaan versterken. Daarbij komen ze ook al eens in het vaarwater van andere topteams. Deze keer zitten ze voor een Afrikaanse parel in de mix met ... Chelsea.

De kans dat u al veel heeft gehoord van Alynho Haidara? Die is misschien niet al te groot. Maar in Afrika wordt hij wel gezien als een groot talent en dus staat hij in de belangstelling van heel wat Europese ploegen.

Hij werd geboren in juli 2008 en is momenteel actief op de Afrika Cup voor spelers tot 17 jaar. In de groepsfase was hij goed voor zes doelpunten, waaronder drie elfmeters.

Alynho Haidara, 16 ans, meilleur buteur de la CAN U17 avec 6 buts, suscite l’intérêt de Chelsea, Anderlecht, Lyon et Mainz.



Le club formateur, dirigé par Aristide Bancé, est déjà en contact avec les Blues. Le mercato s’annonce brûlant.



— africafoot.com (@Africafoot_com) April 9, 2025

Daarmee heeft hij heel wat topclubs weten wakker te maken, die hem ondertussen al in de gaten aan het houden zijn. Vrijdag spelen ze in de kwartfinales tegen Senegal.

Veel concurrentie

Anderlecht is niet het enige team dat hem wil, want ook Chelsea, Mainz en Olympique Lyon horen bij de ploegen die hem willen inlijven. Zeker de Engelse topclub ziet heel wat in hem en zou al een bod aan het voorbereiden zijn.

Het is AfricaFoot dat met het nieuws naar buiten kwam. Mogelijk wel met een korreltje zout te nemen, maar het zou wel interessant kunnen zijn voor Anderlecht.