Mechelen hofleverancier, ook Kortrijk, Union SG, Antwerp, Westerlo, Cercle en Charleroi maken indruk

De reguliere fase is voorbij: tijd voor de play-offs. En ook daarin gaan we gewoon verder met ons team van de speeldag. Een aantal van de topploegen maakten dit weekend de nodige indruk en dus zijn zij goed vertegenwoordigd.

Doelman

In doel kijken we voor speeldag 2 naar de Europe Play-offs. Daar was Andrea Jungdal goed voor heel wat reddingen tegen OH Leuven. De Kemphanen wisten op die manier een puntje te redden met een 2-2 gelijkspel.

Verdediging

In de verdediging ook nog een uitstapje naar 'play-off 2' bij monde van José Marsa. Hij was goed voor een assist namens KV Mechelen en speelde ook defensief een heel goede wedstrijd.

Perrin was matchwinnaar voor Cercle Brugge in minuut 95 tegen Beerschot en was ook verdedigend van grote waarde, Pétris hield het goed gesloten achteraan bij Charleroi.

Middenvelders

Op het middenveld nog meer opties van Charleroi en Mechelen in de vorm van Sow en Schoofs. Die laatste scoorde twee keer en was op die manier van grote waarde.

Khalaili was bij Union SG de man met twee doelpunten, terwijl Kadri voor Kortrijk een van zijn beste wedstrijden in achttien maanden speelde. Zo doen De Kerels een goede stap richting redding.

Aanval

Naar de aanval dan maar, waar we ook een aantal toppers mooie dingen zagen doen. Ivanovic scoorde opnieuw voor Union SG, terwijl ook Promise David eigenlijk goed presteerde. Ook naast Janssen van Antwerp en de twee keer scorende Lauberbach kunnen we eigenlijk niet.