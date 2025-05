Club Brugge en KAA Gent azen op dezelfde speler, maar krijgen meteen felle concurrentie

Volgens het Zwitserse medium SFM Football hebben Club Brugge en KAA Gent hun oog laten vallen op Axel Kayombo (19 jaar), een jonge aanvaller die dit seizoen door FC Basel is uitgeleend aan Stade Lausanne (Zwitserse tweede divisie). Hij heeft dit seizoen 9 doelpunten gescoord en 3 assists gegeven.

Kayombo, een rechtsbuiten en Congolese U20-international, zal daarna terugkeren naar FC Basel waar hij echter nog maar één jaar contract heeft. Een vertrek deze zomer lijkt in de pijplijn te zitten, en meerdere clubs tonen interesse in de speler.

Zo meldt SFM dat Lille, Racing Lens en Sturm Graz ook geïnteresseerd zijn in een deal met Axel Kayombo. Maar het zou Slavia Praag zijn dat het meest concreet en dichtbij is.

🚨Axel Kayombo zou in het vizier zijn van verschillende Europese clubs! Lille, Lens, Brugge, KAA Gent en Sturm Graz zijn geïnteresseerd, maar het is Slavia Praag dat het meest actief is in het dossier! Zie meer ➡️ https://t.co/UHbe4heUgt pic.twitter.com/DNZcE0ESCs