Wouter Vandenhaute geeft toe: Anderlecht denkt aan nieuw stadion op deze locatie én wil ook de Rode Duivels

RSC Anderlecht wil er staan in de toekomst, zoveel is ondertussen duidelijk. En daarbij zou ook een nieuw stadion om de hoek kunnen loeren. Wie weet wordt dat ook een interessant gegeven voor de Rode Duivels.

Het doek valt begin 2026 over de zeven Belgische hypermarkten van Cora. En daar zou RSC Anderlecht mogelijk willen van profiteren. In Anderlecht komt er op de Olympische Dreef namelijk ook een site vrij daardoor.

Groeien

"We willen groeien. Als Anderlecht op termijn een nieuw stadion wil, kunnen we er beter nu over nadenken dan dat we daar over vijf jaar mee beginnen. Er is al over gebrainstormd", aldus Wouter Vandenhaute tegen Het Nieuwsblad.

"Cora is een ideale locatie omdat het in Anderlecht is. Het is evenwel een heel complex verhaal om allerlei redenen. Wij zitten daar al drie jaar bovenop en nu zal moeten blijken of het überhaupt haalbaar is. Daar kunnen we op dit moment niet zomaar van uitgaan."

Geen financiële molensteen

"Anderlecht als club hoeft daar niet in te investeren. Dat doen de aandeelhouders wel. De fans kunnen gerust zijn: het wordt geen financiële molensteen rond de nek van de club Anderlecht", stelt hij de fans gerust.

Mogelijk komen ook de Rode Duivels dan naar Anderlecht, want er zou gemikt worden op een multifunctioneel stadion die de stad Brussel moet krijgen. De aandeelhouders werken in alle stilte verder, met het huidige stadion is er (voorlopig) niets mis volgens de sterke man.