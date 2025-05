Van Standard naar de Premier League? "Waanzin creëren"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zelfs al heeft Standard niets meer om voor te spelen, is Andréas Hountondji niet van plan om egoïstisch te worden. De aanvaller uit Benin, uitgeleend door Burnley, wil zoveel mogelijk speeltijd opdoen voordat hij misschien de Premier League gaat verkennen.

Andréas Hountondji speelde het meest voor Standard tijdens de Europese Play-offs. De spits uit Benin, gehuurd van Burnley, zit in goede vorm, met drie doelpunten en één assist sinds het begin van het seizoen.

Deze statistieken zijn echter onvoldoende om stamnummer 16 ook maar één wedstrijd te laten winnen. "Ik heb het geluk dat ik in de periode zit waarin ik het meest speel, wat individueel gezien een pluspunt is. Maar ik ben niet van plan om mijn eigen kaarten te spelen, mijn belangrijkste doel is om zoveel mogelijk speelminuten te maken", zei de 22-jarige vrijdag op een persconferentie.

Standard... en dan de Premier League voor Andréas Hountondji?

Hountondji had helaas niet het geluk een Standard in goede vorm te zien. Nu het team collectief niets meer te winnen heeft, hoopt hij tot het einde van het seizoen in de basis te blijven spelen. Dat zou moeten lukken, aangezien er niet van Andi Zeqiri wordt verwacht dat hij terugkeert.

Wellicht ontdekt hij daarna de Premier League bij The Clarets. "Ik zal de balans opmaken na de laatste drie wedstrijden, maar deze uitleenperiode is een goede ervaring bij een grote club. Ik ben niet bij veel clubs geweest met zo'n media-aandacht, zo'n enthousiasme. Elke uitgeleende speler wil terugkomen naar zijn club om te presteren, maar ik heb er nog niet over nagedacht."

Eerst knallen bij Standard

Tot die tijd wil Andréas Hountondji, net als zijn teamgenoten, de schande van deze volledig gemiste Play-offs wegwassen. Ondanks de zeer beperkte selectie hoopt Standard nog steeds om voor het einde van het seizoen een wedstrijd te winnen, en waarom niet aanstaande zaterdag in Mechelen?

"Voetbal is een strijd, maar ook een spel. In deze laatste wedstrijden moeten we risico's nemen, verantwoordelijkheid nemen en niet bang zijn om te verliezen. Je moet waanzin creëren om een ​​team te destabiliseren. Anders is het onmogelijk", concludeerde Hountondji.