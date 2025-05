Vincent Kompany als bondscoach van België? Franky Van der Elst heeft er wat over te zeggen

Vincent Kompany kroonde zich tot landskampioen met Bayern München. Franky Van der Elst ziet zelfs een toekomst als bondscoach voor hem weggelegd.

Vincent Kompany heeft zijn eerste landstitel gewonnen met Bayern München. Nadat hij eerder al de titel won in de Engelse tweede klasse met Burnley, werd hij nu landskampioen in Duitsland.

De Belgische coach is enorm goed bezig bij Bayern. Het is nu niet dat we vaak zien dat een Belgische coach kampioen speelt in een van de G5-competities.

Kompany lijkt zo nog een mooie toekomst voor zich te hebben als trainer. Zou hij zelfs ooit bondscoach van België kunnen worden? Franky Van der Elst heeft er een duidelijke mening over.

"Dat is verre toekomstmuziek, maar op termijn vind ik van wel", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Gerets en Preud’homme deden het uiteindelijk nooit."

"Zij hadden het ongetwijfeld graag willen zijn. Alleen zal er wel wat perspectief moeten zijn bij de Belgische nationale ploeg", gaat Van der Elst verder.

Hij denkt wel dat Kompany zo'n uitdaging niet zomaar zal aannemen. "Ik zie hem niet instappen als bondscoach op een moment dat de ploeg geen niveau heeft."