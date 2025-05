Wouter Vandenhaute reageert op gedoe met supporters: "Ik steek me niet weg en je weet niet hoeveel steun ik krijg"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De supporters van RSC Anderlecht waren de voorbije weken en maanden heel kritisch. Daarbij werd ook Wouter Vandenhaute meermaals geviseerd door de supporters. Nu heeft hij voor het eerst gereageerd op de zaak.

De voorbije maanden was er veel te doen over Wouter Vandenhaute bij RSC Anderlecht. En het laatste woord lijkt nog niet gezegd, al gaat de sterke man nu wel nog een beetje meer uit de schijnwerpers verdwijnen.

Nieuwe structuur

Het organogram is een beetje gewijzigd. Er is nu ook een nieuwe CEO Sports, zoals paars-wit op vrijdag aankondigde via de sociale media en de eigen webstek.

Vandenhaute zelf reageerde dan weer op een en ander in een uitgebreid interview. Daarbij had hij het ook onder meer over de relatie met de fans. Een aantal van die supporters roepen hem al maanden buiten, met spandoeken en gezangen. En na de verloren bekerfinale kwamen ze zelfs zijn auto omsingelen.

Ook veel steun

“Achteraf bekeken hadden we dat beter moeten regelen. Maar het geeft ook aan hoe ik erin sta. Ik steek me niet weg. Ik geef na een verloren bekerfinale nog een interview aan Gilles De Bilde. Ik ben er elke match aan de spelerstunnel, hoe moeilijk we het soms ook hebben."

"En er is ook steun, veel mensen die zeggen: ‘Hé voorzitter, wij staan wel achter u.’ Je wil niet weten hoeveel steun ik krijg. Maar ja, dat haalt nooit de media", aldus Vandenhaute in Het Nieuwsblad.