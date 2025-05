Zorgen voor Wouter Vrancken? Sterkhouder van STVV onzeker voor allesbepalende wedstrijd tegen KV Kortrijk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV neemt het zaterdagnamiddag op tegen KV Kortrijk op de laatste speeldag van de Relegation Play-offs. De Kanaries moeten het mogelijk zonder een belangrijke pion doen.

De ontknoping in de Relegation Play-offs nadert. KV Kortrijk en Beerschot zijn al gedegradeerd, terwijl op zaterdag beslist wordt of STVV of Cercle Brugge de barragewedstrijden moet spelen.

Voor de Truienaars is het heel simpel: winnen op het veld van KV Kortrijk betekent nog zeker een extra jaar in de Jupiler Pro League. STVV heeft één punt voorsprong op Cercle.

De Vereniging heeft het niet meer in eigen handen, maar moet dus koste wat het kost de drie punten pakken tegen Beerschot. Op die manier heeft het nog een kans op rechtstreeks behoud.

STVV moet in ieder geval vrezen voor een belangrijke afwezigheid. Wouter Vrancken kan op een bijna volledig fitte kern rekenen. Het Belang van Limburg meldt namelijk dat Bruno Godeau twijfelachtig is voor de laatste wedstrijd. Hij ondervindt last van de heup.

Verder zal Didier Lamkel Zé er ook niet bij zijn. Hij werd naar de B-kern verwezen na zijn nieuwe frats waarbij hij besloot om voor het einde van de wedstrijd al naar binnen te trekken.