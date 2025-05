Titel weg? Genk-coach Thorsten Fink wil nog wat kwijt over teleurstellende 1 op 15

KRC Genk pakte 1 op 15 waardoor een vijfde landstitel wel heel ver weg lijkt. Thorsten Fink wil nog wat kwijt over het slechte rapport van deze Champions' Play-offs.

KRC Genk lijkt volledig uitgeteld te zijn voor de titel dit seizoen. De Limburgers begonnen als titelfavoriet aan de Champions' Play-offs, maar na een sombere 1 op 15 zijn de kansen wel heel klein.

Dit weekend speelt Genk thuis tegen Club Brugge, maar wat is nu eigenlijk het doel nog voor dit seizoen? "We willen vooral een sterk seizoen met een goed gevoel afsluiten", zegt coach Thorsten Fink bij Het Belang van Limburg.

"De focus mag niet liggen op de mindere resultaten van de voorbije weken", gaat hij verder. "Het is niet zo dat we ineengestort zijn. Elke nederlaag was nipt, we zijn nooit weggespeeld door een tegenstrever. Integendeel."

Fink legt de schuld van de 1 op 15 dus vooral bij de details. "Maar telkens gebeurde er wel iets waardoor het dubbeltje naar de verkeerde kant viel. Kijk naar de match van vorige zaterdag op Union, die we verloren omdat we met een mannetje minder vielen. En zelfs met tien tegen elf hielden we bijna stand."

Maar ook in Genk beseffen ze dat er eigenlijk niet meer over een titel gesproken kan worden. Dan maar zo goed mogelijk voorbereiden op het nieuwe seizoen al. "Die reeks willen we zeker nog ombuigen in de volgende drie matchen. Zodat we met een juiste vibe de vakantie kunnen ingaan. Dat is belangrijk naar volgend seizoen toe."