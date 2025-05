"Het wordt stilaan beangstigend": Johan Boskamp ziet het somber in voor Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht grijpt dit seizoen opnieuw naast een prijs, en dat begint stilaan zwaar te wegen. Johan Boskamp stelt zich luidop vragen bij de koers van paars-wit.

Anderlecht verloor onlangs de bekerfinale van Club Brugge. Daardoor miste paars-wit opnieuw de kans op een eerste prijs in lange tijd. De club zal nu acht jaar zonder trofee zitten.

Toch opvallend voor een grote club als Anderlecht, die toch liefst ieder jaar mee zou spelen voor de prijzen. In de play-offs werd ook al snel duidelijk dat een titel er dit seizoen niet zou inzitten.

"Grote clubs komen altijd terug", zegt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. "Normaal toch, want bij Anderlecht begin ik daar aan te twijfelen."

Hij ziet het somber in voor paars-wit. "Het wordt stilaan beangstigend. Ze zullen in de zomer wel weer grote kuis houden, maar wat komt er deze keer in de plaats? Onder Vince probeerden ze het met jonge jongens."

"Nadien hebben ze het roer omgegooid, maar ook dat was geen succes. Wat nu? Zonder duidelijke sportieve lijn vrees ik dat ze blijven aanmodderen", besluit Boskamp.