Standard heeft een groot probleem, ook naar volgend seizoen toe: Ivan Leko moet aan klantenbinding doen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Op 26 december vierden spelers en fans van Standard na het 0-0 gelijkspel in Mechelen nog vol trots hun gedeelde vechtlust. Die foto van spelers en supporters samen stond symbool voor hernieuwd vertrouwen in een ploeg die zijn ziel op het veld legde.

Dankzij die sfeer zette Standard begin 2025 meteen een knappe reeks neer: tien op twaalf en zelfs een overwinning op Club Brugge (1-2). Overal langs de Maas droomde men opnieuw luidop van een plek in de Champions Play-offs.

Daarvan is nu niks meer over. Toen de Europe Play-offs van start gingen, stortten de eens zo vechtlustige Rouches in. Slordigheden achterin en een opvallend karaktertekort sloegen de sfeer om, en de toeschouwers herkenden hun club niet meer.

Op 19 april barstte de bom bij de supportersclan na een late gelijkmaker tegen Westerlo. Tijdens het ererondje kregen de spelers scheldkanonnades over zich heen, en Dennis Ayensa zat boos in de spelersbus.

Na de nederlaag thuis tegen OHL stak er even weer hoop op bij de uitwedstrijd in Leuven, maar de euforie verdween snel. Inmiddels staat Standard al zeven matchen zonder zege in de Play-offs en lopen de tribunes leeg.

Deze week spreken supportersvertegenwoordigers met CEO Angelini over de toekomstplannen. Intussen resteren nog drie duels om de band weer te herstellen, te beginnen zaterdag in… Mechelen. “De mentaliteit is er", zegt coach Leko, “maar de overwinningen ontbreken.”