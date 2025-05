Met welke coach gaat Anderlecht het nieuwe seizoen starten? Deze héél belangrijke knoop is alvast doorgehakt

Met welke coach start RSC Anderlecht aan voetbaljaargang 2025 - 2026? Het is momenteel een vraagteken. Al heeft één van de hoofdrolspelers zijn beslissing ondertussen gemaakt.

Het Nieuwsblad weet dat Besnik Hasi zijn beslissing heeft gemaakt. De huidige coach wil ook na dit seizoen T1 van paars-wit blijven.

Die boodschap heeft Hasi intern ook héél duidelijk gemaakt. De voormalige middenvelder is ervan overtuigd dat hij Anderlecht opnieuw aan prijzen kan helpen.

Met welke filosofie wil Besnik Hasi RSC Anderlecht laten herleven?

De filosofie van Hasi is dan ook duidelijk. De coach wil opnieuw bouwen op de fundamenten van Neerpede. Het is de weg die ook de bestuurskamer wil inslaan.

Maar zoals we eerder al schreven hebben Wouter Vandenhaute en Olivier Renard die knoop nog niet doorgehakt. Eén ding is zeker: marge voor fouten is er (al lang) niet meer in het Lotto Park.

Géén marge voor fouten én hoogdringendheid

Tegelijkertijd is er hoogdringendheid. Anderlecht start een drietal weken na de laatste wedstrijd van het seizoen aan de voorbereiding van de nieuwe voetbaljaargang. Dat zou mét de (nieuwe) coach moéten zijn.