"Onbegrijpelijk": Johan Boskamp begrijpt er niets meer van bij deze Belgische topclub

KRC Genk speelt dit weekend tegen Club Brugge. De Limburgers zullen ongetwijfeld voor winst gaan aangezien ze nog wat recht te zetten hebben, maar de hoop een titel is weg.

Het ziet ernaar uit dat KRC Genk geen kampioen zal worden dit seizoen. Na de 1 op 15 lijkt alle hoop op een titel verdwenen te zijn. Een derde plaats is het meest realistische voor de Limburgers.

Johan Boskamp zegt al lange tijd dat Genk kampioen zal spelen. Hij wil daar nu niet meer van afstappen. "Ook al geloof ik er totaal niet meer in voor Genk, toch weiger ik te veranderen. Dan ga ik liever af als een gieter", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Genk begon goed aan de play-offs, maar liet nadien praktisch iedere week steken vallen. Daar komt dan nog eens bij dat heel wat ingrijpende beslissingen van de arbitrage in hun nadeel vielen.

"Op dat vlak zit het hen zeker niet mee in deze play-offs, maar dat is nog altijd geen excuus voor die 1 op 15", stelt Boskamp terecht vast. Het spelniveau was ook gewoon te min.

"Hoe dat is kunnen gebeuren, is me een compleet raadsel. Dit is niet zomaar een dippie, maar een heel dappie. Onbegrijpelijk", besluit de Nederlander.