Mogen ze bij Standard beginnen hopen? Nog enkele weken en supporters en bestuur in Luik krijgen duidelijkheid

Na zijn laatste maanden op de bank bij Atlético Madrid nadert Axel Witsel het eindpunt van zijn avontuur bij Atlético Madrid. Zaterdag zit hij voor de twintigste keer op rij op de reservestoel; zijn contract loopt op 30 juni af en er komt geen automatische verlenging.

Witsel heeft nog vier wedstrijden om in actie te komen voor de Colchoneros, maar zijn rol blijft beperkt. Een groots afscheid – zoals bij De Bruyne of Mertens – lijkt er niet te komen. Noch Atlético, noch Witsel hebben hun plannen voor volgend seizoen officieel gemaakt.

De 36-jarige middenvelder staat dan ook voor een cruciale keuze: een laatste sportieve uitdaging elders, een stille pensioenperiode in Madrid, of een terugkeer naar zijn roots in Luik. Witsel hintte eerder al naar dat laatste, met een belofte om ooit nog voor Standard te spelen.

Een terugkeer naar Standard zou emotioneel zijn voor spelers en fans. Witsel doorliep er de jeugd en speelde in zijn eerste profjaren voor de Rouches. Zijn ervaring en leiderschap kunnen het team meteen versterken.

Bij Standard liet men zich eerder voorzichtig positief uit over zulke versterkingen. Standard staat voor een nieuwe fase, met een heropbouw van kern en beleid. Witsel zou dan de kers op de taart zijn, zonder druk om direct op topniveau te presteren.

Of die droomreünie er komt, wordt duidelijk na 30 juni. Tot dan blijven alle opties open: een avontuur in Amerika, China of Japan, of toch die belofte aan zijn boyhood club nakomen. Voor Standard-fans blijft zijn terugkeer het ultieme scenario.