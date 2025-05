Opvallend vertrek in het Belgische profvoetbal: Challenger Pro League-club neemt afscheid van trainer ondanks geslaagde missie

Na een moeilijk seizoen, dat eindigde met het verzekeren van het behoud, heeft Karim Belhocine besloten om niet bij Francs Borains te blijven. Op dit moment is het nog onbekend wie hem zal opvolgen.

Francs Borains en Karim Belhocine gaan uit elkaar. De Algerijnse coach zat aan het einde van zijn contract bij RFB en na discussies tussen beide partijen is besloten om niet samen verder te gaan. De 47-jarige coach gaat nu op zoek naar een nieuwe uitdaging.

"Met een duidelijk doel om de club in 1B te houden, kwam Karim Belhocine halverwege het seizoen bij RFB. Hij verlaat nu de club na met succes deze missie te hebben volbracht. Zijn werk, zijn eisen, menselijke waarden en impact op de groep zullen in de geschiedenis van de club blijven voortleven", zo staat te lezen in het persbericht van Francs Borains.

"Ik dank RFB, het bestuur, alle spelers, de supporters, vrijwilligers en alle betrokkenen bij deze club. Samen hebben we onze missie volbracht", aldus Belhocine.

Karim Belhocine kwam in november 2024 aan bij de club. Voordien zat hij zonder club na het einde van zijn periode bij KV Kortrijk in 2022. Eerder was de Algerijn assistent en hoofdcoach bij Anderlecht, voordat hij uitstekende resultaten behaalde bij Charleroi.

RFB benadrukt dat het "verschillende pistes verkent om de volgende coach aan te stellen." La Dernière Heure meldt dat David Lasaracina in de tussentijd gepromoveerd wordt tot Head of Football, terwijl Laurent D'Affnay het team zal vervoegen als sportief directeur.