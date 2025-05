'Via opstapclausule van 2,5 miljoen euro: club meldt zich voor sterkhouder STVV'

De ontknoping nadert op alle vlakken in de Jupiler Pro League. Ook wie degraderen zal wordt binnenkort duidelijk.

STVV en Cercle Brugge vechten nog voor het behoud in de Jupiler Pro League. Als de Kanaries winnen, dan zijn ze honderd procent zeker van een verlengd verblijf.

Dat betekent echter niet dat andere ploegen afwachten om spelers weg te plukken. Zo liep er bij STVV een vraag binnen over Rein Van Helden.

De jonge Belg is dit seizoen een absolute sterkhouder geworden. Volgens Het Nieuwsblad is de Italiaanse tweedeklasser Palermo vragende partij om hem binnen te halen.

De Italiaanse ploeg komt nog in aanmerking voor de promotie, waardoor Van Helden mogelijk de overstap kan maken naar de Serie A. Hij heeft op Stayen nog een contract tot 2027 lopen en volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde op dit moment 2,5 miljoen euro.

Volgens de krant is dat bedrag ook precies wat in het contract van Van Helden opgenomen is als vertrekclausule. 2,5 miljoen euro en Van Helden is weg. Naast Palermo zouden nog heel wat andere clubs interesse tonen.