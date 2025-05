Nikola Storm heeft stevig advies voor wie T1 van KV Mechelen moet zijn

Het was een seizoen met ups en downs voor KV Mechelen. Toch kijkt Nikola Storm uit naar wat nog moet komen.

De Europe Play-offs winnen is bijzonder moeilijk geworden voor KV Mechelen. Nikola Storm wil er echter blijven voor gaan, al is dan wel een negen op negen nodig.

“Dat is het enige realistische scenario. En dan moeten we hopen dat Charleroi nog punten laat liggen, los van de punten die ze zouden laten liggen bij ons. Want het voordeel is dat we nog tegen elkaar moeten”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

‘De witte’, zoals Fred Vanderbiest hem noemt, is blij met de T1. “Voor mij moet het niet veranderen hoe het nu is. Het kriebelt bij hem om T1 te blijven en hij mag die ambitie zeker hebben. Ik zou dat als club ook gewoon doen.”

Volgens Storm brengt Vanderbiest aanvallend voetbal met veel kansen. “Zijn systeem is gewoon goed en de groep voelt zich ook goed onder hem. In balbezit krijgen we veel vrijheid.”

Voor Storm wordt het zijn laatste contractjaar bij KV Mechelen. Het is voor hem nog afwachten wat het worden zal. “Ik verwacht dat er de komende weken nog gesprekken komen. Dat moet ook wel, vind ik. We zijn al zo lang bij elkaar. Nog een jaartje erbij of niet… we zien wel wat het beste is voor beide partijen.”