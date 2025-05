Milicevic moet puzzelen en spreekt voor levensbelangrijk duel met Antwerp: "Dat is wat we graag willen zien van de supporters"

Het wordt een heel belangrijk duel zondagnamiddag in de Planet Group Arena. KAA Gent speelt er zijn laatste troef uit in de strijd om een Europees ticket. En daartoe rekent het ook op de supporters.

KAA Gent moet het tegen Antwerp mogelijk doen zonder een aantal sterkhouders. Jordan Torunarigha is geschorst en diverse basisspelers zijn buiten strijd - waarbij Davy Roef een zekerheid is.

Puzzelwerk voor Milicevic?

Verder wilde Danijel Milicevic niet al te zwaar in de kaarten laten lijken voorafgaand aan de clash met Royal Antwerp FC, maar mogelijk zijn er dus nog een paar spelers niet beschikbaar.

En het is nochtans van moeten. Antwerp telt 28 punten, KAA Gent 26. Met een overwinning zouden De Buffalo's naar de belangrijke vijfde plaats kunnen stijgen, bij een verlies lijken de Champions' Play-offs helemaal voorbij.

Supporters van belang

En dus is het ook zaak om de supporters achter zich te scharen. Er was de voorbije weken het nodige overleg, maar tijdens de laatste thuiswedstrijd werden de spelers wel opnieuw gesteund.

"Voor onze supporters is het ook goed dat ze het vechtend team zagen dat ze wilden zien. We kregen applaus na het einde van de wedstrijd en dat is wat we graag willen zien van de supporters", aldus Milicevic daar toen al over.