Toch wel opvallende timing van Marc Coucke: eigenaar Anderlecht komt met bijzondere post

Marc Coucke heeft vandaag een post geplaatst om Vincent Kompany te feliciteren met de landstitel. Die is al sinds vorige week zondag een feit en dus is de timing wel bijzonder te noemen.

"Gans Rsca is trots op jou, wat een realisatie op zo korte tijd. Ook fier dat je bij jouw Anderlecht je trainerscarriere hebt kunnen opstarten. Reeds 2 titels inmiddels, en ongetwijfeld nog veel te gaan. Geniet van de viering deze avond, resultaat van een jaar vol talent, hard werk en teamspirit! Proud of you!"

Dat is de post die Coucke schreef, net op de dag dat zijn voorzitter, Wouter Vandenhaute, in alle kranten een groot interview gegeven heeft om zijn positie te verduidelijken.

Hij sprak in dat interview ook over wat er gebeurde met Marc Coucke bij de overname en de problemen die hij kreeg met het vorige bestuur.

Coucke wordt al wekenlang op sociale media geteisterd door Anderlecht-fans die Vandenhaute buiten willen. Zij geven hem de schuld van de sportieve neerwaartse spiraal omwille van het vertrek van Kompany.

Dat Kompany nu al twee titels verzameld heeft in de drie jaar dat hij Anderlecht verliet, steekt hoog bij de Anderlecht-fans. Coucke voedde met zijn post de anti-Vandenhaute-beweging, die er gretig op reageerde.