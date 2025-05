Voormalige Club Brugge-speler heeft het heel moeilijk: aanvaller die 14 miljoen euro opbracht genoemd als een van de slechtste transfers van het seizoen

Andreas Skov Olsen een slechte start in de Bundesliga bij Wolfsburg. De Deen staat in de top 10 slechtste aankopen van het seizoen volgens BILD.

In de hoop deze winter een stap vooruit te zetten met een transfer naar de Bundesliga, is Andreas Skov Olsen in een nachtmerrie beland sinds zijn vertrek bij Club Brugge. De Deense flankaanvaller verhuisde in januari voor 14 miljoen euro naar Wolfsburg, maar slaagde er sindsdien niet in om een vaste stek te veroveren bij zijn nieuwe club.

Nu spaart de Duitse pers hem niet. Volgens een rangschikking van de krant BILD staat hij op de 5e plaats van de slechtste aankopen van het seizoen in de Bundesliga. Nochtans leek zijn transfer geen gok.

Skov Olsen had een zeer behoorlijke eerste seizoenshelft bij Club: 8 doelpunten en 4 assists in 19 wedstrijden in de Pro League. Goede statistieken die een soepele overgang naar een veeleisender competitie voorspelden. Maar sinds januari is alles ingestort. In 11 wedstrijden met Wolfsburg heeft hij slechts één doelpunt gescoord en één assist gegeven.

De speler heeft het heel moeilijk om zijn plek te vinden in het Duitse speelsysteem, vaak overweldigd door de intensiteit en het tempo. Skov Olsen lijkt zijn vertrouwen te hebben verloren. In België maakte hij het verschil door zijn directheid en flair.

Wolfsburg begint ook te twijfelen. Skov Olsen zou gevaar moeten brengen op de vleugels. In plaats daarvan is hij opgegaan in de anonimiteit van een team dat worstelt om samenhang te vinden.