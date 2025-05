📷 'Geen Sevilla voor Jutgla, maar toch vertrek bij Club Brugge naar deze topclub'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ferran Jutgla is mogelijk aan zijn laatste weken bij Club Brugge bezig. De spits staat open voor een nieuwe uitdaging.

Ferran Jutgla presteerde dit jaar zeer sterk bij Club Brugge en niet alleen in de Champions League. De Spanjaard stak ook niet onder stoelen of banken dat hij wil vertrekken.

Zijn contract loopt tot midden 2026, waardoor deze zomer het ideale moment gekomen is om te verlengen of andere oorden op te zoeken. De Spanjaard kijkt zelf uit naar een nieuwe opdracht.

Hij werd al gelinkt aan Sevilla, maar die Spaanse deal zou niet meer doorgaan. Volgens Turkse bronnen is Jutgla uitdrukkelijk in beeld om volgend seizoen bij Besiktas te spelen.

De topclub staat momenteel op de vierde plek in de rangschikking. Daar moet volgend seizoen de nodige verandering in komen, want de supporters en de clubleiding willen meer.

Of Besiktas voldoende centen op tafel wil leggen is maar zeer de vraag. De marktwaarde van Jutgla bedraagt volgens Transfermarkt op dit moment zo'n 7,5 miljoen euro.