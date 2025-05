Standard-speler zal straks proberen Scott Parker (ex-Club Brugge) te overtuigen: "Hier heb ik kunnen groeien in het vuile werk"

Straks zal Andréas Hountondji terugkeren naar Burnley in de hoop Scott Parker te overtuigen om hem op te nemen in de A-kern van Burnley volgend seizoen. De Beninse aanvaller besprak tijdens een persconferentie over wat hij heeft kunnen leren tijdens zijn tijd in de Jupiler Pro League.

Na 16 gespeelde wedstrijden, waarvan zeven als basisspeler, is het bijna tijd voor de evaluatie van Andréas Hountondji bij Standard. De aanvaller kwam in januari van Burnley met als doel zich te ontwikkelen op specifieke gebieden en weer in vorm te komen. De missie is redelijk geslaagd, ook al heeft hij niet het geluk gehad om bij een Standard in vorm terecht te komen.

"Tijdens mijn eerste persconferentie zei ik dat ik me moest verbeteren in het spelen met de rug naar doel en in luchtduels. In het vieze werk, zeg maar, dat vereist is voor een aanvaller. Ik heb vooruitgang geboekt op die gebieden, maar ik weet dat ik nog veel ruimte heb voor ontwikkeling. Ik ben nog niet goed genoeg in deze aspecten om echt een team te ontlasten, maar ik maak wel vooruitgang", benadrukte hij afgelopen vrijdag.

Spelen in deze rol, binnen een verdedigend team dat gericht is op de counter, was niet nieuw voor Andréas Hountondji. Op een bepaalde manier heeft de speelstijl opgelegd door Ivan Leko hem geholpen, omdat het hem de mogelijkheid gaf om te werken aan de aspecten van het spel die hij wilde verbeteren. Het doel bij zijn terugkeer naar Engeland zal zijn om Scott Parker ervan te overtuigen dat hij genoeg vooruitgang heeft geboekt om volgend seizoen in de Premier League te kunnen spelen.

"Vorig jaar bij Rodez renden we het hele seizoen zonder bal. We wonnen meer wedstrijden zonder bal dan met. We hadden een team gebaseerd op de counter, met veel sprinters. We hadden onze hele tactiek daarop gebouwd en ik hou daarvan, het wachten en counteren. Maar in een ander kampioenschap is dat niet echt hetzelfde."

"Ik had hoge verwachtingen van de Belgische competitie, het trok me echt aan. Het is een zeer interessante competitie voor aanvallers en ik heb gevonden wat ik verwachtte. Veel ruimte, duels, sprints. Het is perfect voor mijn kwaliteiten, spelen in de ruimte en diepte, maar er zijn ook veel duels en spel met de rug naar doel", concludeerde hij.