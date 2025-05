Bayern München aast op speler waar 100 miljoen euro voor betaald moet worden: overeenkomst in zicht

Bayern München toont interesse in Florian Wirtz. Er zou al een akkoord zijn met de speler, maar alles zal nu afhangen van Bayer Leverkusen.

Bayern München gaat ambitieus vooruit onder Vincent Kompany. De Beierse club is op zoek naar versterking met jonge, creatieve en beslissende spelers. Na een sterk seizoen is het tijd om aanvallend talent toe te voegen aan een al competitieve groep.

En in dit opzicht duikt de naam van Florian Wirtz de laatste dagen herhaaldelijk op. De 22-jarige Duitse international had een goed seizoen bij Bayer Leverkusen, met 16 doelpunten en 12 assists in 43 wedstrijden. Als een centrale speler in het systeem van Xabi Alonso, heeft hij aanzienlijk bijgedragen aan het historische seizoen van de club, waarin het ongeslagen bleef in de Bundesliga.

Volgens Christian Falk heeft de club uit München een overeenkomst bereikt met Wirtz over een toekomstige transfer. Bayern, vastbesloten om het proces te versnellen, biedt 100 miljoen euro aan Bayer Leverkusen voor een transfer deze zomer. Er is nog wel niets getekend.

Exclusief ✅ FC Bayern en Florian Wirtz (22) hebben een akkoord bereikt over een transfer!

❇️ Bayern wil Leverkusen €100 miljoen bieden voor deze zomer

❇️ Wirtz zou ook wachten tot 2026 als er geen overeenkomst wordt bereikt

❇️ Wirtz heeft een contract bij Leverkusen tot 2027@BILD_Sport… pic.twitter.com/K6cE6keIbn — Christian Falk (@cfbayern) 9 mei 2025

Wirtz's contract loopt tot 2027 en de club lijkt niet gehaast om zijn toptalent te laten gaan. Als er deze zomer geen akkoord wordt bereikt, is de speler bereid nog een jaar te wachten voordat hij naar München vertrekt.