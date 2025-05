Tim Borguet, waarom de jonge CEO Sports zo'n blitzcarrière maakt binnen Anderlecht: schild van Vandenhaute

Anderlecht heeft Tim Borguet benoemd tot CEO Sport, een rol die de club sinds het vertrek van Jesper Fredberg nog niet vulde. Met deze promotie wil voorzitter Wouter Vandenhaute wat kalmte brengen na tumultueuze maanden.

Borguet klom snel op binnen de club. Sinds december stond hij aan het hoofd van de jeugdacademie en bewees hij er zijn organisatietalent. Nu krijgt hij de sportieve eindverantwoordelijkheid over alle A-ploegzaken, transfers en coachingskeuzes.

Voor Vandenhaute betekent de keuze voor Borguet een stap opzij. De jonge Brusselaar kent de club als geen ander: hij is zelf gevormd in Neerpede, werkte zich vanaf 2008 op van jeugdscout tot marketingdirecteur en bouwde nauwe banden met fans en oud-spelers.

Onder zijn leiding flakkerde de commerciële én matchdagbeleving weer op. Borguet leidde de hernieuwde merchandise-campagnes en de digitale strategie die Anderlecht in de lift zette. Die ervaring wil de club nu inzetten in de sportieve kern.

Ook supporters voelen zich gehoord. Bij zijn vorige benoeming rolden zij een spandoek uit met de tekst “Neerpede is in goede handen”. Door juist hun man de sportieve sleutels te geven, hoopt het bestuur de onvrede over Vandenhaute zelf enigszins te temperen.

Borguet krijgt in CEO non-sport Kenneth Bornauw een ervaren partner, zodat hij niet alleen staat. Samen moeten ze Anderlecht opnieuw bouwen aan duurzame sportieve successen. Al blijft de vraag of hij met zijn beperkte ervaring als voetbalmanager deze keer de juiste keuze gaat zijn.