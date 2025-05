Wouter Vandenhaute weerlegt kritiek en spreekt ook over David Hubert: "Niet mijn beslissingen"

Wouter Vandenhaute heeft nog eens een interview gegeven. Dat was al enkele jaren geleden. En daarbij heeft hij geen enkel thema uit de weg gegaan. Ook het ontslag van David Hubert kwam onder meer ter sprake.

Wouter Vandenhaute heeft bij RSC Anderlecht een aantal moeilijke weken en maanden gekend. Het team lijkt af te stevenen op een vierde plaats in de rangschikking en verloor ook de bekerfinale.

De relatie met de supporters is op die manier ook meteen een beetje verzuurd en daar had de sterke man van paars-wit heel wat over te vertellen: "Ik steek mij nooit weg."

Lastig seizoen

Toch was het een heel lastig seizoen voor Anderlecht. Het team moest ook liefst twee keer van coach veranderen. Zeker het ontslag van David Hubert kwam vrij snel - hij werd vervangen door Besnik Hasi.

"Ik vind dat ik de afgelopen twee jaar door omstandigheden veel te dicht bij dat sportieve heb moeten staan. Daardoor is ook de perceptie ontstaan dat ik dat allemaal beslis. Dat is niet zo. Praat met Jesper Fredberg, praat met Olivier Renard, praat met Peter Verbeke, praat met Tim Borguet, praat met Thibault Dochy."

Niet te forceren

"Ik neem de beslissingen niet. Als Besnik Hasi is gekomen en we afscheid namen van David Hubert, dan is dat de keuze geweest van Oliver Renard en niet van mij. Uiteraard hebben wij daarin overlegd, maar finaal ligt de beslissing bij hem", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens Vandenhaute is het de ontbrekende connectie tussen Hubert en Renard de reden dat het niet is gelukt met Hubert. Zelf heeft hij er naar eigen zeggen alles aan gedaan om het te doen lukken, maar zo'n dingen kan je niet forceren.