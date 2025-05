"Alle truken van de foor": Toon Janssen doet boekje open over de tactiek van Patro Eisden

Zondagavond weten we wie de winnaar is van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League. Patro Eisden heeft alvast de beste papieren in handen.

Patro Eisden won de eerste wedstrijd van de finale van de Promotion Play-offs op bezoek bij Lokeren-Temse en is daardoor de favoriet om door te gaan voor een dubbel duel tegen STVV of Cercle Brugge. Maar bij Lokeren-Temse zijn ze overtuigd dat ze er nog eens vol voor willen gaan, want hun seizoen valt of staat niet met het resultaat van zondag. “Ons seizoen is al lang meer dan geslaagd”, zegt middenvelder Toon Janssen in Het Nieuwsblad. De druk ligt bij tegenstander Patro Eisden en die gaan wel tot op het bot voor de promotie. “Ze hebben er duidelijk heel veel over om dat doel te bereiken. Dat hebben we vorige week nog eens gezien. Tijd rekken, fouten uitlokken, kwetsuren veinzen, het tempo uit de match lokken... Ze kennen alle truken van de foor”, gaat Janssen verder. Zijn ploeg mag zich daaraan niet laten vangen. “Ik ga mijn voetje alvast niet terugtrekken. Want ik ben ervan overtuigd dat we een heel intensieve match tegemoet gaan. Dat ligt mij wel”, besluit hij.





