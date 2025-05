Een buitenkans voor een Belgische club? Met 21 doelpunten in 27 wedstrijden bij de U23, maar KAA Gent moet hem niet hebben

Gaat KAA Gent een grote fout maken? De topscorer van de U23, die slechts geleend was, zal geen nieuwe verbintenis krijgen. Mogelijk een buitenkansje dus voor andere teams.

De U23 van KAA Gent hebben een ijzersterk seizoen achter de rug in Eerste Nationale (1A VV). Ze kroonden zich tot kampioen en promoveren samen met Olympic Charleroi naar de Challenger Pro League. Een van de uitblinkers in dat succesverhaal was Umar Abubakar.

De 19-jarige Nigeriaanse spits maakte indruk met 21 doelpunten in 27 wedstrijden en was daarmee de absolute topschutter van de ploeg. Toch komt er een opmerkelijk einde aan zijn avontuur in Gent: volgens Het Nieuwsblad zal de club de aankoopoptie in zijn huurcontract niet lichten.

Abubakar werd dit seizoen gehuurd van het Nigeriaanse Footwork FC, maar ondanks zijn statistieken is Gent niet volledig overtuigd van zijn potentieel om door te groeien naar het eerste elftal. De club kiest er liever voor om de eigen jeugd meer kansen te geven in het profvoetbal.

Dat is goed nieuws voor onder meer Simon Buggea, een groot talent van RFC Seraing die onlangs naar Gent overstapte. Hij mag zich aan flink wat speelminuten verwachten bij de U23 in de Challenger Pro League, in de hoop snel de sprong naar het A-elftal te maken.

Voor Abubakar is het uiteraard een bittere pil om te slikken na zo'n sterk seizoen. Toch hoeft hij zich weinig zorgen te maken: een spits met zijn cijfers zal ongetwijfeld op interesse kunnen rekenen van andere clubs, in binnen- of buitenland.

Zijn toekomst ligt dus niet in Gent, maar zijn passage bij de U23 heeft zonder twijfel zijn marktwaarde de hoogte ingejaagd. Een transfer lijkt slechts een kwestie van tijd.