Moet Paul Gheysens straks Antwerp van de hand doen? Verkoop lijkt eraan te komen

Vastgoedgroep Ghelamco, geleid door Paul Gheysens, kampt met zware verliezen en schulden die dit jaar extra druk zetten op de familie. Daarom groeit de kans dat Gheysens zijn aandelen in Antwerp zal moeten verkopen om financiering rond te krijgen.

Ghelamco leed in de jongste jaarrekening een verlies van 323 miljoen euro en zit nog met 889 miljoen euro aan schulden. Om dat op te vangen, verkocht het bedrijf al voor ruim 800 miljoen euro aan panden. Nu rijst de vraag: waar vindt Gheysens de volgende 80 miljoen euro?

Volgens het jaarverslag steunt hij op “liquidatie van activa buiten Ghelamco zelf”. Daarmee doelt hij op de vennootschappen die hij privé bezit, waaronder de holding achter Royal Antwerp FC. Goala BV, de juridische structuur van de club, valt immers buiten de Ghelamco-perimeter.

Een verkoop van de club zou niet alleen financieel maar ook emotioneel een klap zijn, schrijft Het Nieuwsblad. Gheysens en zijn zonen Michael en Simon vierden nog samen de bekerwinst en titel. Royal Antwerp FC is de bekendste poot van hun zakenimperium en geniet veel media-aandacht.

Vorig jaar klopte Gheysens al aan bij investeerders voor extra kapitaal in Antwerp. Die zoektocht mondde onder meer uit in partners voor de bouw van Tribune 2. Toch is het gat in de portemonnee zo groot geworden dat hij nu echt geld nodig heeft.

De deadline voor de nieuwe aflossing van 80 miljoen euro is 14 juni. Hoewel Gheysens volgens het rapport al “een aanzienlijk deel” heeft verzameld, moet hij daarna eind dit jaar weer miljoenen ophoesten in Polen. Dat zet Antwerp onherroepelijk in de etalage.

Of en wanneer de club effectief van eigenaar wisselt, hangt af van zijn resterende vermogen en de bereidheid om afstand te doen. Als compensatie voor zijn aandelen heeft Gheysens nu simpelweg niet genoeg financiële ruimte om zowel club als business te blijven steunen.