Sammy Bossut komt met groot nieuws over zijn toekomst

Sammy Bossut heeft begin dit jaar bekendgemaakt dat hij aan het einde van dit seizoen stopt met voetballen. De 39-jarige keeper speelde de laatste twee jaar voor Harelbeke, maar werd vooral bekend door zijn lange en succesvolle periode bij Zulte Waregem. Nu heeft hij groot nieuws.

Met Harelbeke speelde volop mee voor promotie naar de Eerste Nationale van het amateurvoetbal - de West-Vlamingen staan op een tweede plaats op acht punten van leider Roeselare.

In het seizoen 2012-2013 werd Bossut ei zo na landskampioen met Zulte Waregem - een afgeweken vrije trap in Anderlecht besliste er uiteindelijk anders over.

Eigen keepersacademie

Bossut was maar liefst 17 jaar actief bij Zulte Waregem. In 2017 won hij de Croky Cup met de club en ook in Europa maakte hij meermaals indruk.

Binnen enkele maanden stopt het verhaal nu. Maar dat wil niet zeggen dat Sammy Bossut helemaal niets meer gaat doen, want hij gaat aan de slag met een eigen keepersacademie om nieuwe, jonge keepers beter te gaan maken.

"In afwachting van een vaste locatie voor mijn keepersschool, start ik in juni met after-season trainingen voor jonge keepers en keepsters. Wie zich verder wil ontwikkelen en klaar wil zijn voor het nieuwe seizoen, schrijf je dan nu in! Let op: de plaatsen zijn beperkt."