Eén héél grote slokop: UEFA heeft deze individuele prijzen uitgereikt na editie van de Champions League

Real Madrid won afgelopen zaterdag de Champions League. Ondertussen zijn ook de individuele prijzen van deze jaargang bekend gemaakt. Eén keer raden wie de grote slokop is?

Real Madrid versloeg in de finale Borussia Dortmund met 0-2. Met andere woorden: De Beker met de Grote Oren staat het komende jaar (wederom) in het Estadio Santiago Bernabeu.

Al is De Koninklijke de grote slokop van deze jaargang van Het Kampioenenbal. Ook de individuele prijzen gaan voornamelijk naar de spelers van Real Madrid.

Wie mag een trofee bijzetten?

Vinicius Junior is verkozen tot beste speler van deze jaargang, terwijl Jude Bellingham zich de beste jongere heeft getoond. Jawel, beide spelers dragen het witte shirt van Los Blancos.

Jude Bellingham is the 2023/24 #UCL Young Player of the Season! 👏#UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Het mooiste doelpunt van deze jaargang van de Champions League werd dan weer gescoord door Federico Valverde. Het moet ook gezegd: zijn volley in de kwartfinale tegen Manchester City was om duimen en vingers af te likken.

UEFA's Technical Observer panel select their top ten goals of the 2023/24 #UCL season 🙌 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Tot slot haalden maar liefst vier Madrilenen het beste elftal van deze jaargang. Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Jude Bellingham en Vinicius Junior zijn geselecteerd door UEFA. Al hadden dat er evengoed meer kunnen zijn.