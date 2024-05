Bart Goor vertelt wat er volgend seizoen anders moet bij Westerlo

Volg Westerlo nu via WhatsApp!

Westerlo kende een erg moeilijk seizoen. De club kon op het nippertje de Relegation Play-offs vermijden, maar werd wel alleen laatst in de Europe Play-offs.

Dit gaat geen seizoen worden om te onthouden bij Westerlo. De club wacht ondertussen nog steeds op haar eerste overwinning sinds februari.

Coach Bart Goor weet wat er volgend seizoen anders moet. "We moeten vooral erg goed starten. Dit jaar hadden we een slechte start en liepen we achter de feiten aan. Dan weet je dat het moeilijk wordt."

"We begonnen tegen de goede ploegen waardoor er wat weinig vertrouwen insloop. Maar ik zeg het, er zijn een paar jonge gasten die een heel goed seizoen achter de rug hebben. We hebben met een heel jonge ploeg gespeeld en ze hebben nu die ervaring opgedaan."

Enkele spelers zijn opgeroepen voor de nationale ploeg van hun land. Voor hen wordt de vakantie dan nog even uitgesteld.

"Voor bepaalde spelers is het dan weer goed dat het seizoen gedaan is. Spijtig dat er nog zijn met interlandverplichtingen", gaat Goor verder.

"Dat maakt het naar volgend seizoen toe niet makkelijk omdat ze naar mijn mening te weinig vakantie hebben. Ze moeten vrij snel weer aan de bak terwijl ze een zwaar seizoen achter de rug hebben", besluit hij.