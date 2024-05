Analist haalt spelers en coach van Anderlecht onderuit voor uitspraken na de match: "Het was ongelooflijk"

Anderlecht was niet present voor de belangrijkste match van het jaar. Club Brugge speelde 90 minuten lang in een zetel. Voor Nordin Jbari, analist bij La Tribune, waren echter de interviews na de match het meest onbegrijpelijke.

Jbari zag ook dat alle kritiek van de voorbije weken op het spel van Anderlecht bevestigd werd. "Sinds weken speelt Anderlecht niet goed", zei hij bij de RTBF. "Op een gegeven moment ging het wel, want ze speelden voor de titel."

"Maar in de belangrijkste wedstrijd tegen Brugge, het beste team van de play-offs, daar ging het niet. We zagen alle gebreken die we de afgelopen weken hebben gezien, in volle glorie. Er is geen schande om te verliezen van Brugge, maar niet op deze manier."

Jbari hekelt ook de te positieve manier van communiceren na de match. "Het team en de coach hebben geen persoonlijkheid. Die interviews na de match... het was ongelooflijk. Ze denken dat ze een goede wedstrijd hebben gespeeld."

"Maar dat komt van de staf. Als je slecht hebt gespeeld, geloof me, dan weet je dat. Maar als de staf zegt 'we hebben een goede wedstrijd gespeeld, we hadden pech', zeg je hetzelfde."

Dat is een kritiek die Brian Riemer al meer heeft gekregen dit seizoen. Hij durft eens niet op tafel kloppen en de zaken te benoemen zoals ze zijn. Of is de spelersgroep echt zo gevoelig dat ze dat niet aankunnen?