'RSC Anderlecht heeft een goede reden om Kasper Dolberg nog een jaartje langer te houden'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De transfer van Kasper Dolberg was een schot in de roos voor RSC Anderlecht. Sportief, maar ook financieel zal paarswit er een goede zaak aan doen.

In 2019 betaalde het Franse Nice nog 20 miljoen euro om Kasper Dolberg weg te halen bij Ajax Amsterdam. Afgelopen zomer betaalde RSC Anderlecht ‘slechts’ 5 miljoen euro voor de Deen.

Bij RSC Anderlecht heeft hij zich het voorbije seizoen in de kijker gespeeld. Zijn marktwaarde is ondertussen volgens Transfermarkt gestegen tot 12 miljoen euro.

De kans dat hij deze zomer vertrekt is reëel, maar RSC Anderlecht zou hem graag nog een jaartje aan boord houden. Zijn waarde zou de komende maanden immers nog kunnen oplopen, waardoor paarswit volgende winter of in de zomer van 2025 kan cashen.

Champions League

Op 30 mei wordt de selectie van de Deense nationale ploeg voor het EK in Duitsland onthuld. Normaal zal Dolberg daar zeker zijn plaatsje in hebben, wat opnieuw een boost voor zijn waarde kan betekenen.

Dat Anderlecht volgend seizoen zelf ook Europa intrekt, mogelijks zelfs nog de Champions League, kan alleen maar bijdragen aan de visibiliteit van Dolberg en zijn waarde omhoog jagen.

Dolberg ligt nog tot medio 2027 onder contract in het Lotto Park, waardoor RSC Anderlecht in een goede positie zit om te onderhandelen over een mogelijke transfer.