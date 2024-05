🎥 OFFICIEEL Westerlo heeft zijn nieuwe coach beet en kondigt dat aan met mooi filmpje

Westerlo ontsloeg na de salonremise tegen Genk Rik De Mil. Assistent Bart Goor nam over voor de play-offs.

Het hing al een tijdje in de lucht en is nu ook officieel. Timmy Simons is de nieuwe coach van Westerlo. Hij komt over van promovendus Dender.

“Als man van de streek komt Simons thuis in ’t Kuipje, waar hij een contract ondertekent voor twee seizoenen”, laat de club weten op zijn officiële kanalen.

“Met Timmy halen we één van de meest veelbelovende coaches in huis”, klinkt het trots bij CEO Wim Van Hove.

“Op deze manier nemen we allemaal samen in 2024 – wat trouwens ons stamnummer is – een geweldige nieuwe start”, voegt Wim Van Hove eraan toe.

“Met zijn nieuwe avontuur bij onze Kemphanen, zet Simons een volgende stap in zijn snelgroeiende trainerscarrière. Daarin zorgde Simons met veel tactisch doorzicht en knap, attractief voetbal onder meer voor de promotie van FCV Dender naar de hoogste voetbalklasse”, voegt de club er nog aan toe.