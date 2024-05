Liverpool wil 60 miljoen uitgeven voor voormalige 'onklopbare' Club Brugge-speler

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayer Leverkusen is dit seizoen Duits kampioen geworden zonder één match te verliezen. Een ex-Club Brugge-speler had daar een groot aandeel in: Odilon Kossounou.

Kossounou was meestal basisspeler in het rotatiesysteem dat Bayer Leverkusen dit seizoen invoerde. Aangezien de club op drie fronten actief bleef en Kossounou ook nog veel wedstrijden met Ivoorkust moest spelen, had hij wel af en toe rust nodig.

Maar hij was een onmisbare pion in de quasi onklopbare verdediging van de Duitse kampioen. Die kregen in de competitie slechts 24 doelpunten tegen. Als ze straks ook nog de Europa League én de Duitse beker winnen, mogen ze zich echt 'de onklopbaren' noemen.

Kossounou heeft door zijn prestaties de interesse gewekt van de absolute Europese top. Liverpool zou zelfs de dans leiden om de 23-jarige centrale verdediger binnen te halen.

Ze zijn niet de enigen, want ook Manchester United heeft belangstelling. Wie hem wil weghalen bij Leverkusen zal wel diep in de zakken moeten tasten, want ze willen zo'n 60 miljoen euro voor hem.

Club ging hem zelf halen bij Hammerby voor 4 miljoen en verkocht hem voor 23 miljoen aan Leverkusen. De carrière van de Ivoriaanse international zit zeker en vast in de lift.