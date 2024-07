Cercle Brugge geraakt niet verder dan een gelijkspel in Schotland, alles wordt beslist op Jan Breydel

Cercle Brugge heeft haar eerste Europese wedstrijd in 14 jaar tijd niet kunnen winnen. Het werd 1-1 na geen geweldige wedstrijd van beide ploegen.

Cercle Brugge speelde donderdagavond haar eerste Europese wedstrijd in 14 jaar tijd tegen het Schotse Kilmarnock FC. Abdoul Kader Ouattara was de grootste verrassing bij Cercle, hij kreeg zijn eerste basisplaats.

Na één minuut was er al even spanning. Armstrong ging neer in de Brugse zestien, maar de scheidsrechter en de VAR vonden het geen strafschop waard. Het spel ging goed op en neer, en het was een zeer potige wedstrijd.

Het slechte kunstgrasveld en het feit dat beide ploegen erg nonchalant speelden zorgden ervoor dat het soms echt moeilijk was om aan te zien in de eerste helft. Spelers gleden ook regelmatig uit. Uiteindelijk gingen we rusten met een 0-0 score. Cercle had wel de betere kansen.

© photonews

Na de rust ging het iets sneller. Olaigbe kon na 55 minuten spelen zijn ploeg op voorsprong trappen. Hij kapte zich goed vrij in de zestien en krulde het leer nadien mooi in de verste hoek. Niet veel later scoorden de Schotten ook na een corner, maar de bal was over de achterlijn gegaan en dus werd de goal afgekeurd.

Na zo'n 70 minuten spelen was het dan toch raak voor Kilmarnock. Vassel kopte de bal na een verre inworp tegen het hoofd van Donnelly en het leer verdween in doel. Het werd nog erg spannend in de slotfase, Warleson moest nog met een knappe redding uitpakken.

Uiteindelijk bleef de 1-1 score nog tot het einde op het bord staan. Zo zal alles nog beslist worden in het Jan Breydelstadion. Op 1 augustus wordt de terugwedstrijd gespeeld in Brugge.