Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen voor titelmatch Club tegen Cercle: "Gelijk welke andere tegenstander"

Legt de stadsgenoot straks nog een pad in de titelmand van Club Brugge? Cercle Brugge is een ambetante ploeg om tegen te spelen, dat wordt nu al heel het seizoen gezegd. En ze hebben nog iets om voor te spelen op de laatste speeldag.

Cercle moet beter doen dan Genk om de vierde plaats te pakken. "De uitslag in Genk is absoluut geen geruststellend nieuws voor Club Brugge", aldus Hein Vanhaezebrouck bij Extra Time. "Cercle is nu verplicht om punten te pakken tegen de stadsgenoot in de strijd voor plek 4."

Al kan de stand in Union-Genk ook altijd meespelen in het verloop van de match op Jan Breydel. "Je zou aan een salonremise kunnen denken", aldus een ironische Vanhaezebrouck, verwijzende naar hoe Westerlo-Genk verliep.

"Dan is Club kampioen en Cercle zeker van Europees als Genk verliest van Union. Maar dat risico kan Miron Muslic niet nemen. Hij zal vol gas geven en proberen Club Brugge te kloppen.

Voor Vanhaezebrouck is de race dus allesbehalve gelopen voor blauw-zwart. "Mocht ik in de schoenen staan van Club, zou ik Cercle absoluut niet willen op de slotspeeldag."

"Geef me dan maar gelijk welke andere tegenstander", meent Vanhaezebrouck. "Club heeft er drie keer tegen gespeeld dit jaar: niet één keer gewonnen. Maar goed, ze hebben ook niet verloren."