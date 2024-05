Patrick Goots zegt waarom het een zegen kan zijn dat Antwerp geen Europees voetbal haalt

Royal Antwerp FC verloor van Cercle Brugge. Europees voetbal lijkt nu helemaal verdwenen, maar is dat wel een grote ramp?

Royal Antwerp FC speelde dit jaar in de groepsfase van de Champions League, maar het zou best kunnen dat er volgend seizoen helemaal geen Europees voetbal meer is weggelegd voor de kampioen van vorig jaar.

“Er is nog een waterkansje, indien Antwerp 6 op 6 pakt en Genk op de laatste speeldag tegen Union een misstap begaat. Al voel je aan alles dat dit een seizoen is waarin Antwerp overal zal naast grijpen”, is Patrick Goots heel erg duidelijk in Gazet van Antwerpen.

Een donker randje is dat voor dit seizoen, zo liet Goots al weten. “Van de Champions League naar misschien geen Europees voetbal… Dat wordt wennen. Antwerp heeft er de voorbije jaren meermaals (vijf seizoenen op rij, red.) van geproefd. Die ervaringen wil je blijven meemaken.”

Vroeg spelen in Europa

Maar een jaartje zonder zou geen probleem zijn, misschien zelfs een zegen. Zeker als je weet dat als ze nog Europees halen, dat al heel vroeg spelen betekent en in combinatie met een nieuwe trainer is dat niet echt optimaal.

“Voor de nieuwe trainer is het misschien beter dat hij de hele voorbereiding kan gebruiken om herop te bouwen en zijn spelsysteem in de, wellicht sterk gewijzigde, spelersgroep kan slijpen. Het is een klein voordeel dat weliswaar niet zal opwegen tegen het missen van Europees voetbal”, besluit Goots.