Uitspraken van Toby Alderweireld na nederlaag tegen Club Brugge blijven niet zonder gevolgen

Toby Alderweireld had na de nederlaag tegen Club Brugge heel wat kritiek op de arbitrage. Daarvoor heeft hij nu een waarschuwing gekregen.

Antwerp verloor thuis met 1-2 van Club Brugge op 5 mei. Na afloop had Toby Alderweireld het moeilijk met wat beslissingen van de scheidsrechter.

"Het niveau van de scheidsrechters in deze play-offs is echt dramatisch. Ik zeg dit misschien omdat ik met emoties zit, en ze mogen mij straffen, maar ik ben er helemaal klaar mee. Ik zal het wel door een Antwerp-bril bekijken, maar elke beslissing was tegen ons", zei hij na afloop.

Het bondsparket heeft zich gebogen over zijn acties en kon duidelijk niet lachen met zijn uitspraken. Alderweireld kreeg volgens Het Nieuwsblad een officiële waarschuwing.

Eerder dit seizoen kreeg Union SG-coach Alexander Blessin ook al eens een waarschuwing. Hij trok de integriteit van de arbitrage in twijfel.

Antwerp verloor zondagavond met 1-2 van Cercle Brugge waardoor een vierde plaats in de Champions' Play-offs niet meer mogelijk is. Volgende week neemt de club het op tegen KRC Genk.