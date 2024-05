Het vat is duidelijk nog niet leeg: Nieuwe bom ontploft bij Standard

Standard zit in grote moeilijkheden. Niet alleen sportief, maar ook financieel loopt het bijzonder moeilijk bij de Rouches.

Standard zag vorige week zijn wedstrijd tegen Westerlo uitgesteld worden, nadat de supporters de spelers verhinderden met de bus naar het stadion te rijden.

Een stevige actie van de harde kern, die het beu is dat eigenaar 777 Partners de club zo stiefmoederlijk behandelt. Ondertussen is duidelijk dat de eigenaar de club zal verkopen. Hopelijk komt er snel een oplossing, want de harde kern plant nog acties.

Zopas is een nieuwe bom ontploft op Sclessin. Sudinfo komt nu met het nieuws dat CEO Pierre Locht zijn ontslag ingediend heeft. Dat zou zelfs niet vandaag ingediend zijn, maar al in april nadat het schandaal over 777 Partners in de Verenigde Staten uitbarstte.

Locht was de voorbije tien jaar aan de slag bij de club. Het ontslag werd goedgekeurd door de eigenaars, zo klinkt het. Locht zou momenteel zijn opzegtermijn van enkele maanden uitzitten.