Marc Coucke krijgt ook fikse financiële klap als KV Oostende failliet gaat

KV Oostende is op sterven na dood. Het faillissement lijkt stilaan onafwendbaar nadat Apex Global Capital heeft afgehaakt als overnemer. Tegen volgende week moeten de licentiepapieren in orde zijn en dat is niet haalbaar. Ook Marc Coucke zal eens vloeken.

Al zal bij de Oostendse supporter en ook de medewerkers van de club het gevoel leven dat alle miserie met Coucke begonnen is. De vorige eigenaar leefde boven de stand met zijn eigen geld en toen hij vertrok naar Anderlecht begon het kaartenhuisje in elkaar te vallen. Onder Coucke behaalde KVO ongekende sportieve successen en werd het stadion flink onder handen genomen. Er werd een nieuwe tribune gebouwd, maar die hangt al jaren als een molensteen rond de nek van de kustploeg. De huur daarvan kostte hen immers 800.000 euro en na het slecht beheer door de Amerikaanse eigenaars is de schuldenlast de afgelopen jaren opgelopen tot 10 miljoen euro. Dat is niet op één-twee-drie meer te regelen. Als Oostende failliet gaat, komt de tribune in handen van het Oostends stadsbestuur. De ondernemer zal dus kunnen fluiten naar de rest van zijn centen. De tribune werd in 2016 neergepoot en kostte 20 miljoen euro. Coucke toonde zich wel inschikkelijk en er was een regeling over de verkoop van de tribune aan een schappelijke prijs aan de nieuwe eigenaars. Dat gaat dus niet door. Hoe het verder moet met KVO, dat is maar de vraag.