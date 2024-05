Cercle-sterkhouder Jesper Daland kan op één belangrijke vraag geen duidelijk antwoord geven

Cercle Brugge is momenteel volop aan het strijden voor de vierde plaats in de Champions' Play-offs. Toch zullen er sommige spelers ook al aan hun toekomst denken.

Een speler waarvan verwacht wordt dat hij volgende zomer een mooie transfer kan versieren is Jesper Daland. De verdediger speelde zich al flink in de kijker.

Daland speelde dit seizoen op één wedstrijd na iedere match. Wanneer hij niet op het veld stond was dat door een schorsing. Het blijft nog even afwachten om te zien of hij volgend seizoen bij Cercle zal spelen.

Wanneer er hem gevraagd wordt naar een mogelijke transfer, blijft hij vaag en wil hij er niet te hard op ingaan. "We zullen zien. Ik ben hier heel graag op dit moment."

"Ik kwam hier drie jaar geleden aan. Toen vochten we nog tegen de degradatie. Het is sindsdien ieder seizoen beter geworden. We hebben ambities nu en willen Europees spelen", gaat hij verder.

Als Cercle nu een Europees ticket haalt, kan dat voor sommige spelers dan niet de doorslag geven om er nog een jaartje bij te doen? "Ja absoluut. We hebben enkele goede spelers, en er wordt serieus gekeken naar Cercle. Maar we zullen zien wat er gebeurt want je weet nooit in het voetbal. Iedereen kan vertrekken, iedereen kan blijven. Volgens mij is iedereen op dit moment gewoon wel gefocust op die vierde plaats."