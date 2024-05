'Belgische topclubs schrikken van vraagprijs voor gewilde winger'

Alle Belgische topclubs tonen interesse in Edmund Baidoo. De winger is amper 18 en speelt bij Sogndal in tweede klasse.

Volgens de Zweedse krant Expressen hebben Anderlecht, KAA Gent, Club Brugge en KRC Genk de nodige interesse in de 18-jarige winger. Vooral zijn cijfers van vijf goals en vier assists in amper tien matchen doen clubs dromen. Zeker Anderlecht lijkt een streepje voor te hebben voor Baidoo, gezien de Scandinavische connecties van Jesper Fredberg. Al is de interesse niet alleen uit België groot. Malmö FF, Molde FK, Bødo/Glimt en FC Basel werden al genoemd en daar mag je volgens Fotbolldirekt ook nog eens FC Kopenhagen en FC Midtjylland aan toevoegen. Bescheiden transfersom Maar wat vooral in het oog springt is de prijs die de tweedeklasser wil vangen voor Baidoo. Volgens Fotbolldirekt is dat amper twee miljoen euro en dat is toch schrikken voor de Belgische clubs. Ze hadden een duurder prijskaartje verwacht. De meeste ploegen kunnen dat bedrag ook zonder problemen betalen. Zoals de kaarten nu liggen kan Baidoo overal terecht, maar is het aan de clubs om hem te overtuigen in hun verhaal te geloven. Baido ligt momenteel nog tot 2027 onder contract bij zijn huidige werkgever, maar de kans dat hij deze zomer een transfer maakt is gigantisch groot.