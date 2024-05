Keuze van Tedesco voor Witsel niet verrassend: "Het zou raar zijn als hij de kaart Vertonghen-Alderweireld trok"

De Ek-selectie staat vast. Domenico Tedesco heeft er met Axel Witsel een extra ervaren pion bijgehaald om de verdediging te versterken. Toby Alderweireld was ook in beeld, maar de bondscoach bleef rechtlijnig in zijn keuzes.

Imke Courtois zegt in De Morgen dat de selectie van Witsel geen verrassing is voor haar. "In tegenstelling tot Thibaut Courtois had je bij Witsel altijd wel het gevoel dat hij de selectie van de bondscoach respecteerde", aldus de analiste.

"Het is ook niet zo dat hij ooit zijn internationaal pensioen aankondigde. Ik vind het net nobel en mooi dat hij nu meegaat in Tedesco’s visie met de jongere spelers en zegt: ‘Als je mij nodig hebt, zal ik er staan.’ Dat siert hem."

Dat hij niet Toby Alderweireld meenam, heeft ook te maken met de polyvalentie van Witsel. “We weten allemaal dat onze verdediging het grootste vraagteken gaat zijn tegen die grote ploegen dit EK.µ"

"We hebben lang met z’n allen staan roepen dat onze verdediging te oud en te traag werd. Het zou raar zijn voor de bondscoach om nu dan vol de kaart Vertonghen-Alderweireld te trekken."

“Maar als je kijkt naar zijn laatste seizoen bij Antwerp, fysiek is hij zeker nog in orde. Misschien is hij zelfs nog de fitte optie van die twee. Maar Vertonghen zou ik voor de duidelijkheid ook altijd meenemen, al is het maar voor zijn nuchterheid."