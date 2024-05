Ex-coach Lierse, Kortrijk en Antwerp heeft opvallende nieuwe job te strikken

Kent u Regi Van Acker nog? De mentor van onder meer Jonas De Roeck heeft heel wat watertjes doorzwommen in België. Nu is hij terug bij een oude liefde in Oostenrijk. Daar begon hij niet waanzinnig, maar toch is hij er een halve held. En er is wederzijdse liefde.

Regi Van Acker was eerder dit seizoen nog actief bij Eendracht Aalst, maar daar eindigde zijn stint in februari. Sindsdien was hij op zoek naar een nieuwe job, maar enkele weken geleden vond hij opnieuw een leuke uitdaging. Dat doet hij bij SW Bregenz, de club waar hij ook al eens actief was tussen 2002 en 2005. Bregenz komt momenteel uit in de Oostenrijkse tweede klasse en beleeft al bij al een vrij rustig seizoen, waardoor hij ook volgend seizoen daar actief zal zijn. Van Acker begon zijn carrière als trainer bij Sint-Niklaas in de jaren '90. Daarna kwam hij aan de bak bij KV Kortrijk, Antwerp en Lierse, alvorens hij naar Bregenz trok voor zijn eerste avontuur in het buitenland voor zo'n 2,5 jaar. Hij werd er zeer geliefd en was er zelf ook zeer graag. Dat heeft hij overigens ook nooit onder stoelen of banken gestoken in interviews en in de wandelgangen. Ook in Deinze werd dat in de wandelgangen heel vaak gezegd de voorbije weken tijdens de Promotion Play-off.